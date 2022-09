Jurians foto's zijn écht ‘in your face’: ‘Schuren met onze perceptie van wat mooi en normaal is’

Hoe zijn werk het wereldbeeld van de maker veranderd heeft? Jurian - vriendelijk ogende man, halflang haar, open blik - laat zijn ogen kort door zijn stijlvol ingerichte woonkamer in Asperen gaan. Langzaam krullen zijn mondhoeken op. ,,Ik ben er milder door geworden”, zegt hij, terwijl hij zijn woorden zorgvuldig formuleert. ,,Vroeger, als tiener, dacht ik soms in hokjes. Dat is er nu echt helemaal af. Mijn foto’s hebben mij breder leren kijken, verder dan het uiterlijk of de eerste indruk.”