Justitie eist 9 en 6 jaar cel voor twee Syrische asielzoekers ‘die bij terreurgroep zaten’

Twee Syrische asielzoekers moeten volgens het Openbaar Ministerie 9 en 6 jaar de cel in omdat ze onderdeel uitmaakten van een terroristische organisatie in Syrië voordat ze naar Nederland kwamen. Daarnaast smokkelden ze een derde Syriër het land in en hadden ze hier een hennepplantage.

De neven Ousai A. (27) en Maher A. (24). woonden in de regio Deir ez-Zor in Syrië, een gebied waar in het begin van de burgeroorlog iedereen tegen iedereen vocht: regeringstroepen van Assad tegen de oppositie van de Free Syrian Army, later ook de jihadgroepen IS en Jabhat al Nusra onderling.

Samen vertrokken de twee neven uit Syrië, op 1 september 2015 kwamen ze in Nederland aan. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Ze kregen een verblijfsvergunning en woonruimte: de een in Bergen op Zoom, de ander in Arnhem. In december 2017 pakte de politie de twee op na een tip van inlichtingendienst AIVD: de twee zouden in Syrië sympathie hebben getoond voor Jabhat al Nusra, een jihadistische groepering die toen gold als het lokale filiaal van terreurgroep Al Qaeda.

Na de arrestatie onderzoekt justitie de telefoons en de social media van de twee. Ze vinden er foto’s waarop Ousai in camouflagekleding staat, met een kalasjnikov. Ook Maher poseerde met wapens. Ze vinden chats waarin Ousai tegen anderen zegt dat hij is opgeleid als sluipschutter en dat hij ‘veertien zielen op zijn geweten heeft’. De chats, die wijzen op sympathie voor Jabhat al Nusra, zijn van nadat de twee in Nederland arriveerden. Het bleef onduidelijk of politie en marechaussee al bij aankomst van de twee in Nederland de foto’s op hun telefoons doorzochten.

Quote Je past je aan de machtheb­ber aan. Als dat Assad is, zet je zijn foto op je telefoon. Is het IS, dan laat je je baard groeien Ousai A.

De neven zeggen dat ze zich niet bij Jabhat al Nusra hebben aangesloten. Ze zijn gevlucht voor de oorlog en om te voorkomen dat ze werden opgeroepen voor dienstplicht in het leger van Assad. Maher raakte onder meer gewond door ontploffende granaten en werd in Nederland geopereerd aan de scherven die nog in zijn lichaam zaten.



Dat ze op foto’s staan met wapens, ontkennen ze niet. Maher verklaarde bij de politie: ,,Er zijn veel wapens in Syrië, ik heb er weleens mee geposeerd, dat deed iedereen in Syrië.” Ousai: ,,Je past je aan de machthebber aan. Als dat Assad is, zet je zijn foto op je mobiel. Is het IS, dan laat je je baard staan.’’ En als ze in chats over strijden spreken? ,,Dat ging om demonstraties tegen het regime, niet om het dragen van wapens”, aldus Ousai. Het was vooral straattaal volgens hem. De stelling van de advocaten: als al bewezen kan worden dat ze hebben gevochten, dan is het onmogelijk vast te stellen voor welke groepering.

Justitie verdenkt de twee er niet van naar Nederland te zijn gekomen om een aanslag te plegen. Maar deelname aan een terroristische organisatie is strafbaar, ook als je er tussentijds vandoor bent gegaan. Daar komt nog bij dat de twee, toen ze in Nederland waren, ook nog een derde Syrische vriend vanuit Griekenland naar Nederland smokkelden. Die gebruikte daarvoor een paspoort van Ousai.



Ook werd in een woning waar de twee verbleven een hennepplantage aangetroffen. Officier van Justitie Vreugdenhil eiste daarom vanmiddag negen jaar cel tegen Ousai en zes jaar cel tegen Maher. Aan Nederlandse Syriëgangers zijn de afgelopen jaren meerdere keren celstraffen van tussen de 5 en 7 jaar cel opgelegd.

Vluchtelingenstroom

Op het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom was de controle op wie Europa en Nederland binnen kwamen onvoldoende, constateerde de Inspectie Veiligheid en Justitie al in 2016 in een rapport. Het bleek ook op gruwelijke wijze: tussen de vluchtelingen reisden bijvoorbeeld ook enkelen van de IS-terroristen die in november 2015 de aanslagen in Parijs pleegden.

In Nederland zijn tot nu toe nauwelijks van dergelijke zaken aan de oppervlakte gekomen. In 2015 werd de Syrische asielzoeker Mohanned B. opgepakt omdat hij in een azc in Nederland opschepte dat hij voor IS en Al Qaeda had gevochten. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken omdat hij vooral een opschepper leek. Op 30 oktober werd in Amsterdam nog een Syriër uit Raqqa aangehouden die er ook van wordt verdacht bij Jabhat al Nusra te hebben gestreden. Hij werd door Syrische burgeractivisten herkend tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam.