Justitie moet ‘illegale’ Marokkanen per direct vrijlaten

Drie Marokkaanse vreemdelingen, die vastzitten in een detentiecentrum voor afgewezen asielzoekers, moeten per direct worden vrijgelaten. De kans dat ze op korte termijn naar Marokko kunnen worden uitgezet is te klein, zo oordeelt de Raad van State. Die uitspraak kan, volgens de Raad, gevolgen hebben voor nog meer Marokkaanse ‘illegalen’ die vastzitten in Nederland.

Staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken, dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt, heeft de drie Marokkanen vast laten zetten in afwachting van hun uitzetting naar Marokko. De mannen gingen tegen die beslissing in beroep en kregen vandaag gelijk van de Raad van State. Volgens de Raad is er in heel 2020 niemand uitgezet naar Marokko en is het de vraag wanneer dat weer wel zou kunnen lukken. ,,En zicht op uitzetting binnen redelijke termijn is een voorwaarde om een vreemdeling in bewaring te stellen die geen recht op verblijf in Nederland heeft.”

Nederland en Marokko liggen al jaren overhoop als het gaat om de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Marokkanen die in Nederland asiel aanvragen, maken amper kans op een verblijfsvergunning. Marokko geldt als een veilig land. Wel zorgt een groep van die Marokkaanse vreemdelingen voor overlast in en om de asielzoekerscentra waar ze verblijven. Ze intimideren andere bewoners en worden betrapt op kleine criminaliteit als winkel- en fietsdiefstallen. Het ministerie heeft onder meer aparte ‘aso-azc's’ in het leven geroepen en probeert de Marokkanen na een snelle procedure ook zo snel mogelijk uit te zetten.

Geen terugkeer

De Marokkaanse autoriteiten werken echter nauwelijks mee aan een terugkeer. De vreemdelingen hebben vaak geen (geldige) documenten om terug te reizen en hebben daarom een laissez-passer van de Marokkaanse autoriteiten nodig. Opeenvolgende staatssecretarissen van Asielzaken hebben Marokko om meer medewerking gevraagd. Dat is tot nu toe niet gelukt.

,,In de uitspraken staat dat de Marokkaanse autoriteiten in 2020 geen enkele laissez-passer hebben verstrekt. In 2020 zijn ook geen mensen naar Marokko uitgezet die wel meewerkten aan hun uitzetting. Niet duidelijk is wanneer in 2019 voor het laatst een vreemdeling vanuit bewaring met een laissez‑passer is uitgezet naar Marokko. De staatssecretaris kon niet zeggen of en wanneer die situatie zou verbeteren", stelt de Raad van State.

Die schrijft ook dat daarom de bewaring van de Marokkanen die in hoger beroep zijn gegaan vandaag moet worden opgeheven. ,,Deze uitspraken zijn ook van belang voor andere Marokkaanse vreemdelingen die in bewaring zitten en waarbij de staatssecretaris voor hun uitzetting afhankelijk is van de afgifte van een laissez-passer door Marokko.”

