Justitie presenteert 'genadeklap' tegen Willem Holleeder

Douglas past kledingbe­leid aan na ophef over 'verbannen' medewerk­ster

17 mei Parfumerie Douglas gaat haar kledingbeleid aanpassen. Dat doet het bedrijf in reactie op de ophef die is ontstaan nadat bekend werd dat een medewerkster van het filiaal in Leeuwarden niet meer in de winkel mocht werken omdat ze een hoofddoek draagt. Ze moest in het magazijn werken. Wat er precies verandert, weet Douglas nog niet.