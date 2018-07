Justitie sluit onderzoek naar zelfmoordpoeder van coöperatie Laatste Wil

Rondje op het terras in Eindhoven duur? Dat valt nog mee, als je het vergelijkt

9:00 We kunnen deze zomer lekker vaak het terras op, maar de prijzen zijn wel weer verder gestegen. Landelijk steeg de prijs gemiddeld met 2,5%. Dat blijkt uit de jaarlijkse terrassentest van horeca-adviseur Van Spronsen. In Amsterdam ben je het duurst uit, in Zwolle is een rondje het voordeligst. En in Eindhoven? Daar valt het relatief gezien mee: 22,10 euro voor een rondje.