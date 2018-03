Justitie start onderzoek naar vier gevallen van onzorgvuldige euthanasie

In twee zaken gaat het om dezelfde arts van de Levenseindekliniek, meldt het OM naar aanleiding van een bericht in Trouw. Het onderzoek draait om de dood in mei 2017 van een 67-jarige vrouw, die niet de capaciteit had om haar eigen wil te uiten en die aan Alzheimer leed. Volgens de toetsingscommissie kon de arts ten tijde van de levensbeëindiging niet vaststellen of het om een vrijwillig en weloverwogen verzoek tot euthanasie ging.



Een ander geval gaat over de beëindiging van het leven van een 84-jarige vrouw in juni vorig jaar. De vrouw ervoer haar leven als uitzichtloos door verschillende lichamelijke aandoeningen. Maar de arts heeft niet duidelijk kunnen maken dat er geen andere oplossingen waren om het lijden weg te nemen.



In coma

Ook wordt de euthanasie van een 72-jarige vrouw door het parket in Oost-Nederland onderzocht. Zij had uitgezaaide kanker en was uitbehandeld. Twee dagen voor de levensbeëindiging raakte de vrouw in coma. De toetsingscommissie oordeelde in deze zaak dat de arts niet heeft kunnen vaststellen dat de beslissing tot euthanasie een vrijwillige en weloverwogen beslissing was.



Het parket in Den Haag kijkt naar de dood van een 84-jarige vrouw. Zij was zeer beperkt in haar bewegingsvrijheid door longemfyseem. De vrouw beschikte over een euthanasieverklaring. Volgens de toetsingscommissie heeft de arts te lichtvaardig geoordeeld dat haar lijden uitzichtloos was.

Euthanasiewet





Sinds de totstandkoming van de euthanasiewet in 2002 trad het OM pas één keer eerder met zo'n onderzoek naar buiten. Dat was in september vorig jaar en dit onderzoek loopt nog.



De strafrechtelijke onderzoeken worden vandaag aangekondigd door het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM, die alle gevallen van euthanasie die de Regionale Toetsingscommissie als 'onzorgvuldig' bestempelt, nog eens onderzoekt.



In 2017 waren dat er twaalf op een totaal van 6585 gemelde gevallen van euthanasie. Twee daarvan zijn nog in beoordeling, van de overige tien zijn er vier over gebleven waarbij de betrokken arts strafrechtelijk wordt onderzocht. Het College van procureurs-generaal beslist over het al dan niet vervolgen van een arts in gevallen van euthanasie.