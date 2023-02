Justitie: Vrouw die advocaat Diekstra beschuldigde van betasten neemt afstand van aantijgingen

Karim Aachboun, de juridisch adviseur van Shima Kaes, heeft opnieuw bakzeil gehaald in twee rechtszaken waarin hij rectificaties eiste. Ook heeft de vrouw die hij bijstaat in een zaak van grensoverschrijdend gedrag van advocaat Sébas Diekstra, tegenover de politie haar verklaring ingetrokken, verklaart het Openbaar Ministerie. Dat bleek tijdens de behandeling van een van die rechtszaken.

Aachboun had het Openbaar Ministerie en advocaat Sébas Diekstra gedaagd vanwege een persbericht en uitlatingen in de media. Alle vorderingen werden afgewezen én Aachboun werd geconfronteerd met een opmerkelijke brief.

Fiscalist Aachboun is de juridisch adviseur van Shima Kaes, de ex van Johnny de Mol. Zij beticht De Mol ervan diverse keren te zijn mishandeld. Enige tijd geleden maakte het Openbaar Ministerie in Amsterdam bekend dat de zaak tegen De Mol is geseponeerd en dat juist Karim Aachboun (en zijn collega Ad Aerts) zélf worden vervolgd wegens afdreiging (een soort chantage) van de familie De Mol.

Volgens Aachboun is het nog niet helemaal zeker dat hij zal worden vervolgd en dus sleepte hij zelfs de bron van het nieuws, het Openbaar Ministerie, voor de rechter. De vordering om de mededelingen aan de pers te rectificeren werden, weinig verrassend, afgewezen.

Aachboun is naast de zaak rond Johnny de Mol ook verdachte in een andere zaak. Enige tijd geleden zou een vrouw een politiemelding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag tegen slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Diekstra reageerde daarop met aangifte van smaad en laster én later aangifte van valsheid in geschrifte. Diekstra liet aan deze site onder meer weten dat de aangifte volgens hem is verzonnen. Voor dergelijke uitlatingen sleepte Aachboun hem - en ook het AD - voor de rechter om wederom rectificaties te eisen. Vandaag wees de voorzieningenrechter beide vorderingen af.

Opmerkelijke brief van justitie

Opmerkelijk is daarbij dat de officier van justitie die de zaak onderzoekt, een brief had gestuurd aan Diekstra waarin staat dat de vrouw die door Diekstra zou zijn misbruikt, tegenover de politie afstand heeft genomen van haar beschuldigingen.

Karim Aachboun maakt er al enige tijd gewoonte van media te beschuldigingen van partijdigheid in de zaken waarin hij verwikkeld is. Zo eiste hij ook al rectificatie van NRC, dat een portret over hem schreef, en van Johan Derksen, die op televisie opmerkingen maakte over Aachboun. Ook die vorderingen werden afgewezen. Fiscalist Aachboun geniet enige bekendheid vanwege onder meer de zaak van Shima Kaes tegen Johnny de Mol en de zaak van tramschutter Gökmen Tanis, waarin hij een slachtoffer bijstond en waarin hij ook een procedure begon tegen het Openbaar Ministerie.

De onderzoeken tégen Aachboun lopen nog steeds. Justitie verwacht eind van deze maand een beslissing te nemen over de vraag of Aachboun in de zaak van Diekstra zal worden vervolgd. Hij wordt dus al vervolgd in zaak rond de familie De Mol.

Zelf zegt Aachboun via een artikel 12-procedure alsnog gedaan te krijgen dat Johnny de Mol wordt vervolgd. Op een verzoek om een reactie aan deze site heeft Aachboun nog niet gereageerd.

Volledig scherm Strafrechtadvocaat Sébas Diekstra. © Marlies Wessels