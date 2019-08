Justitie wil bijna miljoen euro van ex-Hells Angel

In het daaropvolgende ontnemingsproces vandaag in de Rotterdamse rechtbank eiste het OM geld terug dat uit de misdrijven is verkregen. Volgens het OM heeft S. ‘heel veel onverklaarbaar’ vermogen en zwijgt hij als daar vragen over gesteld worden.



,,Wij hebben hem vaak om opheldering gevraagd, maar iedere keer beroept hij zich op zijn zwijgrecht”, zei de officier van justitie. S. en zijn advocaat lieten weten dat de berekening van justitie niet klopt. Zo wordt er volgens de advocaat uitgegaan van een verkeerd beginsaldo en worden allerlei posten op het conto van S. geschreven.



,,Hij schoot bijvoorbeeld een vakantie voor, maar kreeg dat geld later weer terug. Daar houdt het OM geen rekening mee.” De voormalige baas van de Amsterdamse motorclub slaakte af en toe een diepe zucht en hoorde het verhaal van de officier van justitie met over elkaar geslagen armen aan.