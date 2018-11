Justitie wil stelende butler van Huis ter Duin 1,5 jaar achter tralies

Marcel verdiende 2600 euro netto, zijn huis en telefoon werden betaald door zijn werkgever en hij mocht gratis ontbijten, lunchen en dineren in het hotel. ,,Hij leefde tussen the rich and famous en was zelf niet rijk, althans, het is maar hoe je het bekijkt,'' zei de officier van justitie, wijzend op de voordeeltjes die hij had als werknemer van Huis ter Duin.



J. wordt ervan beschuldigd tussen 2007 en 2016 zijn eigen baas van het sjieke hotel in Noordwijk, Marian Noorlander, en enkele van haar rijke vrienden te hebben beroofd. Hij haalde ze over hun sieraden in de hotelkluis van Huis ter Duin te leggen, wisselde die vervolgens om met nepdiamanten (zirkonia's) en verkocht de echte stenen. Totdat een inkoper van Gassan Diamonds een diamant herkende die ze eerder aan iemand anders, miljonair Henk Oudt, hadden verkocht. Marcel zou met zijn wisseltruc zo'n kleine vijf ton hebben verdiend, schat justitie.