Justitieminister Yeşilgöz knipt bij Op1 haar af als steun aan Iraanse vrouwen

Candan roept bekende vrouwen op de schaar in het haar te zetten als steunbetuiging aan de Iraanse vrouwen. Ook Op1-presentatrice Fidan Ekiz zette in de uitzending de schaar in de lokken. ,,Ik doe graag een lok mee”, zei Yeşilgöz, terwijl ze de schaar opeiste van Ekiz.



,,De strijd hier is de zon op je huid mogen voelen, zelf mogen bepalen wie je wilt zijn, de wind door je haren voelen”, aldus de minister. Ruim 700.000 mensen zagen de uitzending.



In navolging van de actie knipte vanochtend ook radiodj Ruud de Wild een plukje haar af, liet hij zien op Instagram. ‘Geweld tegen vrouwen in Iran is geen vrouwenprobleem maar iets wat ons allemaal aangaat’, schreef hij erbij.