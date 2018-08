Juul speelt voor kinderen met kanker, maar wordt bekogeld met eieren

Bouman is een van de bekendste straatmuzikanten van Etten-Leur. Hoewel veel mensen hem prijzen om zijn donaties aan goede doelen, zit niet iedereen op zijn muziekspel te wachten. In april van dit jaar kreeg hij zelfs een officiële klacht doorgespeeld via een opsporingsambtenaar. Toen besloot hij de handdoek in te ring te gooien en pakte hij zijn biezen.

Woest

Bouman is woest en laat weten voorlopig te stoppen met spelen in het centrum van Etten-Leur. ,,Dit is een grote schok voor mij", schrijft hij op Facebook. ,,Hartelijk dank voor jullie medeleven. Ik doe geen gekke dingen en laat het over aan de gemeente." Volgens Bouman werd hij al even in de gaten gehouden bij de Action. ,,Al een tijdje kijk ik angstvallig omhoog als ik ga spelen. Dan zie ik dat klagers op het balkon staan. Dat is niet prettig, om zo bespied te worden. Je verliest je vrijheid."