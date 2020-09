Juwelier aan beterende hand na mislukte overval: ‘Ik kon mij een week lang niet bewegen’

Cor van der Have (63) uit Middelburg zit al vijftig jaar in het vak. In zijn carrière is hij vaker bestolen, maar een aanval zoals op vrijdag 21 augustus had hij nog niet eerder meegemaakt. Een overvaller was even voor 10.00 uur, nadat Joke het pand had verlaten, onder de roldeur door gekropen. Toen de filiaalmanager arriveerde werd die aangevallen met een mes. Van der Have kwam af op het hulpgeroep en werd ook twee keer gestoken, in zijn zij. Het mes raakte geen vitale organen, maar doorboorde wel een spier en een slagader. En dat terwijl Van der Have bloedverdunners slikt. ,,Gelukkig heb ik ‘enigszins een buikje’, lacht hij. ,,Daardoor is het met een sisser afgelopen. Na ruim een week liggen op de bank met morfine kan ik nu wel zeggen dat ik aan de beterende hand ben.”