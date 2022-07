Kabaal verraadt kwabaal: ernstig bedreigde vis duikt op in Friesland

De in Friesland uitgestorven gewaande kwabaal is terug in de provincie. Onderzoekers hebben in een oud zandwinpunt bij Ureterp de lokroep vastgesteld van deze oeroude en zeer zeldzame vissensoort, die in Nederland ernstig bedreigd is. ,,Dat de vis die het al jaren slecht doet in Nederland, toch stiekem opduikt in het noorden van het land is hartstikke goed nieuws.”

Ontzettend enthousiast is visonderzoeker Mark Groen van Ravon (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) geworden van de ontdekking van de kwabaal in de Libbe Gabriëlsplas. ,,De vis is een ambassadeurssoort, een indicator voor een dynamisch systeem. Niet alleen voor de waterveiligheid, maar ook voor de biodiversiteit.”

Lees ook PREMIUM Zeepaardje gered met hulp van bonsaiboom

Een kwabaal is een soort zoetwaterkabeljauw, te herkennen aan die ene tastdraad onder aan zijn bek. De vis komt vooral in Noord-Europa en Canada voor. De kwabaal is een koudwatersoort die graag verscholen leeft achter holtes en stenen en houdt van overstromingsvlakten. Onmisbaar daarbij zijn de smaak- en tastreceptoren in de tastdraad en zijn buikvinnen. Het is een roofvis, die in het donker en vooral in de winter jaagt. In de Vinkeveense Plassen zit nog een bedreigde populatie kwabalen. De vis is een paar jaar geleden ook eens bij Zwolle gezien.

De vis blijkt nu ook in Friesland te zitten. In 2019 merkte een sportvisser de vis al op in de Libbe Gabriëlsplas, maar een bevestiging bleef sindsdien uit. Verschillende organisaties probeerden het met gewone bevissing, elektrische visnetten en dna-onderzoek, maar de vaak verscholen en in de zomer inactieve vis liet zich niet zomaar vangen. Afgelopen winter bleek het dan toch raak: met onderwatermicrofoons werd de lokroep vastgesteld. 's Winters is de kwabaal seksueel actief en trommelt met spieren op zijn blaas om partners aan te trekken.

Andere gebieden

Voor die tijd was de kwabaal al heel lang niet meer gezien in Friesland, zegt Groen. ,,Dat was vroeger wel anders. De Friese meren waren voor de 19de eeuw een stuk dynamischer, net als de rest van Nederland. Sindsdien is Nederland op de schop gegaan: veel plekken zijn gekanaliseerd en rechtgetrokken waardoor de dynamiek verdween, inclusief de aantasting van de waterkwaliteit. Ook heeft de vis last van invasieve exoten als de rivierkreeft en Ponto-Kaspische grondels.”

,,De waterkwaliteit is op veel plekken verbeterd en momenteel wordt er gewerkt om de dynamiek in het watersysteem terug te krijgen”, zegt Groen. ,,De laatste decennia is er echter een ‘nieuwe’ uitdaging bij gekomen, namelijk temperatuursverhoging door klimaatverandering. Het is nog onduidelijk welk effect dit zal hebben op de kwabaalpopulatie in ons land. Het is wel duidelijk dat actie op korte termijn nodig is om de kwabaal in ons land te houden.”

In samenwerking met het waterschap werd de ontdekking gedaan door Ravon en GroenLeven, een projectontwikkelaar die een drijvend zonnepark met 12.000 panelen in de plas heeft gebouwd. Wetterskip Fryslân is verheugd met de ontdekking. ,,Dit laat zien dat we in Friesland geschikt leefgebied hebben met de juiste waterkwaliteit en habitatstructuur”, zegt bestuurder Otto van der Galiën. ,,Door de aangelegde vispassages kunnen ze vanuit dit gebied ook andere gebieden bereiken.”

Het is nog onbekend hoe de vis er is gekomen. Op meerdere avonden en op meerdere locaties zijn trommelende kwabalen gehoord, aldus de onderzoekers. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het gaat om een levensvatbare en duurzame populatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.