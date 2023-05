Kabinet en boeren overleggen alleen verder in uiterste poging Landbouwakkoord te redden

Hulpdien­sten massaal naar 'gevaarlij­ke situatie' in huis overleden man: 'Foute boel’

Een opvallend incident vanmiddag in Harderwijk, waar hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Het is het gevolg van ‘niet zo slimme’ actie van de familie van een overleden man. Die trof in zijn huis namelijk en zware partij vuurwerk en dacht deze onschadelijk te maken door de explosieven in water te gooien. ‘Foute boel’, beseffen ze nu.