Kabinet komt nog met nieuwe klimaatplannen tegenover extra kolen

Milieuorga­ni­sa­ties: Meer steenkool stoken is kortzich­tig

Milieuorganisaties reageren verbolgen op het besluit van het kabinet om kolencentrales tijdelijk harder te laten draaien. ,,We zitten juist in de huidige crisis door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit is heel kortzichtig”, vindt Faiza Oulahsen van Greenpeace. Peer de Rijk van Milieudefensie vindt het net zoiets als ,,een biertje drinken tegen de kater”.

17:50