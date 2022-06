Kabinet rekent op nieuwe vaccinatieronde in najaar: ‘Kans is reëel’

De werking van vaccins neemt af na verloop van tijd. ,,Het is niet helemaal zeker of die ronde dan voor iedereen gaat gelden”, zei minister Kuipers vanmiddag na afloop van de ministerraad. Het besluit kan nu sneller genomen worden omdat niet gewacht hoeft te worden op een Gezondheidsraadadvies, stelt Kuipers.

,,Met de ervaring die we nu hebben kunnen we de variabelen goed inschatten: hoe staat het met de besmettingen, een eventuele nieuwe mutant, welke vaccins we hebben. Aan de hand van dat protocol kan het RIVM nu wekelijks beoordelen of er een moment is gekomen dat we opnieuw moeten gaan prikken, en zoja: voor welke doelgroep? Dat kan dan dus veel sneller.”