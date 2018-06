Kabinet sluit binnen de Randstad vier gevangenissen

Woensdag meldde deze krant al dat er vergaande plannen waren om vier gevangenissen te sluiten. Met het oog op het verlies van banen een politiek gevoelig onderwerp. Het gaat om de gevangenissen in Almere, Zwaag, Zoetermeer en Zeist. Er is bewust gekozen voor deze locaties om zo gevangenissen buiten de Randstad te ontzien.



De leegstand is het gevolg van 'de daling van de geregistreerde criminaliteit', aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gevangenissen openhouden zou jaarlijks miljoenen euro's kosten. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) benadrukt dat de te sluiten gevangenissen in de Randstad liggen en dat de regio met dit besluit wordt ontzien. Dit was ook afgesproken in het regeerakkoord.