Kabinet tevreden over resultaat klimaattop

UPDATE Winterweer: tientallen ongelukken, vertraging op het spoor en Schiphol, code geel houdt aan

13:00 Nederland is ontwaakt in een winters wonderland. Sneeuw en ijzel bepalen het weerbeeld. Op de de meeste plekken in het land hanteert het KNMI nog steeds code geel. Dat betekent: oppassen voor gladheid. Er wordt volop gestrooid, meldt Rijkswaterstaat. Ook de NS en luchthaven Schiphol hebben last van het winterse weer.