Kabinet versterkt dit jaar 29 ambassades

Minister: mogelijk eerder DNA afnemen bij verdachten

5:29 Verdachten zonder vast adres moeten in de toekomst mogelijk al DNA afstaan als ze worden vastgezet. Nu gebeurt dat pas als ze zijn veroordeeld, maar minister Ferd Grapperhaus van Justitie gaat bekijken of dat eerder kan. Hij doet dat op aandringen van de Tweede Kamer, die is geschrokken van het grote aantal veroordeelden waarvan een DNA-monster nog ontbreekt.