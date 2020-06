Kabinet: Volle vliegtuigen mogelijk, passagiers moeten wachten in de rij en mondkapje op tijdens vlucht

Kick Out Zwarte Piet demon­streert dit jaar bij ruim twintig sinter­klaas­in­toch­ten

12:45 Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat in november in meer dan twintig verschillende plaatsen in Nederland de straat op om te demonstreren voor een inclusief sinterklaasfeest. Dit gebeurt tijdens sinterklaasintochten in plaatsen waar nog vast wordt gehouden aan de traditionele Zwarte Piet.