Kajakker stuit in de Grevelingen op dode zeehond in dichtgebonden net

De fanatieke kajakker uit Zierikzee neemt op zijn tochten altijd de moeite troep uit het water te vissen. ,,Maar dat ging me in dit geval niet lukken. Het dier was allemachtig zwaar, dus dat hijs je dan ook niet zomaar even binnenboord. Bovendien was het zondagmiddag ook geen al te best weer, dus dan kan je die extra ballast er niet bij hebben. Ik heb het laten liggen bij de Stampersplaat en melding gemaakt bij A Seal in Stellendam.”