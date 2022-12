Kamer positief over excuses kabinet: ‘Een nieuw hoofdstuk in de dialoog met nazaten’

Het kabinet heeft vanmiddag excuses gemaakt voor de Nederlandse rol bij de trans-Atlantische slavenhandel. Wekenlang is er in de aanloop naar dit historische moment gesteggeld over de datum en de manier waarop invulling is gegeven.

Aruba aanvaardt de excuses die premier Mark Rutte heeft uitgesproken voor het Nederlandse slavernijverleden. ,,Elk welgemeend excuus is altijd welkom”, zei premier Evelyn Wever-Croes. Ze is Nederland ‘erkentelijk voor de eerste stap’, maar herhaalde wat Rutte ook zei: ,,Vandaag mag geen punt zijn, maar een komma.”

Wever-Croes noemde de excuses ‘een keerpunt in de geschiedenis binnen het koninkrijk’. ,,We hebben nu de kans om op collectieve wijze en als gelijkwaardige landen aan een betere toekomst te werken.”

Voor premier Gilmar ‘Pik’ Pisas van Curaçao betekent dit een een nieuwe fase in de relatie tussen Nederland en Curaçao. Hij geeft nog geen inhoudelijke reactie, omdat hij wil dat het parlement eerst reageert, voordat de regering een standpunt inneemt.

Niet begrepen

Activist Jeffrey Afriyie (Nederland Wordt Beter) spreekt van een historische dag na de excuses die premier Mark Rutte namens de regering had aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. ,,Er zijn mooie en de juiste woorden gesproken, zeker als we kijken naar de aanloop waarin we zagen dat mensen niet begrepen werden.”

Hoewel hij de excuses als mooie stap ziet, verwacht hij niet dat mensen nu over het verleden heen kunnen stappen. ,,Je kunt pas ergens overheen stappen als je verbetering ziet. Maar het is belangrijk dat we nu met een andere houding met elkaar omgaan en dat we samen bij elkaar komen en naar de toekomst kijken.”

Afriyie heeft vertrouwen in de toekomst, maar hij stelt dat de overheid nog wel werk te doen heeft. ,,De overheid heeft met betrekking tot het slavernijverleden een to-do-list. Ze hebben het makkelijkste op zich genomen, maar nu moeten ze ook verder gaan. Het is belangrijk om met de nazaten te gaan praten en met hen in overleg te gaan, zodat de kinderen van de nazaten niet meer met 2-0 achterstaan als ze in Nederland geboren worden.”

Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer overwegend positief. Verscheidene partijen noemen de excuses van premier Mark Rutte namens de regering terecht. ,,Een historisch moment’’, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. ,,En tegelijk is dit pas het begin.”

VVD’er Pim van Strien spreekt van ‘een respectvol betoog’ van de Rutte over de pijn die destijds tot slaaf gemaakten is aangedaan. Volgens Van Strien is dat ‘een startpunt’. Zijn partij wil ‘deze woorden nader wegen’ en debatteren over de plannen en de uitwerking van het herdenkingsjaar. De grootste partij verzette zich al eerder tegen herstelbetalingen.

De SP noemt de excuses terecht. De partij hoopt ‘dat het herdenkingsjaar een startpunt is voor het samen kennen en herdenken van deze gruwelijke geschiedenis’.

Nieuw hoofdstuk

Fractievoorzitter Pieter Heerma van coalitiepartij CDA zegt dat een jaarlijkse herdenking bewustzijn over de zwarte bladzijden in het verleden levend kan houden. ,,Met de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden begint een nieuw hoofdstuk in de dialoog met de nazaten die deze last van het verleden zo lang alleen hebben moeten dragen.‘’

Don Ceder (ChristenUnie) spreekt van ‘het begin van een nationaal proces richting eenheid tussen gemeenschappen.’ CU-leider Gert-Jan Segers hoopt dat de excuses het begin zijn van verzoening. ,,Daarvoor moet eerst de volle waarheid op tafel komen en worden erkend.‘’

Indrukwekkend en oprecht

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema noemt het een ‘mooi moment’ en vindt de excuses ‘indrukwekkend’ en ‘oprecht’. ,,Ik vond dat hij terecht de tijd nam om heel veel uitleg te geven over hoe misdadig het systeem is geweest”, aldus Halsema.

,,Hij heeft heel goed aangevoeld dat dit het begin is van nieuwe verhoudingen. Dat het een komma is en niet een punt die wordt gezet. Ik hoop dat we volgend jaar op 1 juli een prachtige herdenking zullen hebben, ook in aanwezigheid van de koning”, aldus Halsema.