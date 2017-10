Kamer: Vaart maken met wet die opleggen tbs makkelijker maakt

Foute fantasiën

Ook hoogleraar Hjalmar van Marle vindt dat Michael P. in 2011 tbs had moeten krijgen. Dat had het drama rond Anne Faber voorkomen, stelt de oud-directeur van het Pieter Baan Centrum. Maar hij vindt dat de rechter dat ook zónder de nieuwe wet had kunnen doen. Ook zonder rapportages had de rechter kunnen concluderen dat Michael P. een stoornis had en dus tbs moest krijgen. ,,De manier waarop hij toen tot zijn daad kwam, zijn opvattingen over seks: het is allemaal een afspiegeling van de foute fantasieën van deze man’’, zegt Van Marle. ,,Dat is een seksuele stoornis.’’



Rechters hebben nog te vaak ‘koudwatervrees’ om verdachten tbs op te leggen zonder dat er een rapport over hun psyche ligt, zegt Van Marle. ,,We moeten met psychologen, rechters en het OM om de tafel om die vrees weg te nemen. De kans op herhaling is na tbs vier keer zo klein als na een gewone celstraf. Bovendien had Michael P. nu nog in een kliniek gezeten, als hij destijds tbs had gekregen.’’