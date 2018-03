Kamer wil opheldering over doden in onderzoek AMC

Het verbaast Pia Dijkstra (D66) dat de AMC-onderzoekers wel ontzettend verbaasd waren over het hoge aantal doden, maar er geen ruchtbaarheid aangaven. CDA-Kamerlid Joba van den Berg oppert dat een melding bij de inspectie sowieso wel gepast was geweest, ook als de letter der wet dat niet per se vereist. ,,Openheid draagt bij aan vertrouwen."



De inspectie heeft naar aanleiding van de publicatie op deze site informatie opgevraagd bij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Die organiseert het toezicht op medisch-wetenschappelijk onderzoek. Als bij dat onderzoek doden of gewonden vallen, moet de CCMO daarvan op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de informatie die de gezondheidsinspectie krijgt, wordt besloten tot een vervolgonderzoek.



In antwoord op eerdere vragen van deze site, liet de CCMO een maand geleden weten 'niet over alle details' van het galwegonderzoek te beschikken. ,,Over de uitvoering van het onderzoek heeft de CCMO verder geen informatie, maar er hebben ons ook geen berichten bereikt dat hier onregelmatigheden zijn opgetreden."



De CCMO wist wel dat er dodelijke slachtoffers waren gevallen, getuige een passage in haar jaarverslag over 2016. ,,Het ging hier om een onderzoek naar twee drainagemethodes (...) waarbij een onverwacht verschil in mortaliteit aan het licht kwam."