Kamerlid Martijn van Helvert trekt zich terug uit lijsttrekkersstrijd CDA

Alle aandacht voor de lijsttrekkersverkiezing binnen het CDA doet de partij goed. In meerdere peilingen zit de partij weer in de lift. Volgens een peiling van Maurice de Hond afgelopen zondag zou de partij 19 zetels halen als er nu verkiezingen zouden zijn. Dat is weliswaar evenveel als de partij nu heeft, maar meer dan in de peilingen van de afgelopen maanden. In de peiling van EenVandaag komt het CDA uit op 16, dat is 2 meer dan in vorige peilingen. ,,Voor het eerst sinds lange tijd beweegt het zetelaantal van het CDA zich in een opwaartse trend’’, zegt peiler Jeroen Kester.