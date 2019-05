Kamervoorzitter Arib: We buigen voor hen die vielen voor ons vaderland

,,De verhalen maken altijd weer indruk, omdat ze laten zien hoe diep oorlog ingrijpt op de levens van mensen. Op hen die overleefden en de littekens hun hele leven met zich meedragen. En ook voor hun kinderen en kleinkinderen’’, aldus Arib. ,,We buigen voor de vele slachtoffers en de overlevenden. We buigen voor hen die vielen voor ons vaderland.’’



Arib noemde het ‘onvoorstelbaar moedig’ dat er tijdens de oorlog mensen zijn geweest die opstonden tegen de onderdrukkers en opkwamen voor anderen. ,,Het maakt ons ook ten volle bewust van de keuzes die we, nu, in volle vrijheid kunnen maken. Opkomen voor mensen die gediscrimineerd worden in de tram of gepest op het werk. Voor je mening uitkomen in een debat op school of in een discussie op straat. Als iedereen, op zijn eigen manier, die betrokkenheid toont bij de wereld om zich heen: dan maken we samen dat grote verschil.’’