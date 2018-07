'Kamperen in een jerrycan': juf noteert 40 jaar lang wat kleuters uitkramen

Anekdotes

* Met Pasen werden allerlei woorden die met dat onderwerp te maken hebben besproken. Wie weet wat de bijbel is? Erik stak zijn vinger op: ,,Dat is de zak van de kangoeroe." * Esli moest naar de logopodiste. Die vroeg: ,,Hoe oud ben jij?" Waarop Esli '6 jaar' zei. ,,En wanneer ben je dat geworden?" Zijn antwoord: ,,Toen ik jarig was." * Fee tegen haar oma: ,,Eerst gingen we op vakantie in een huis, nu gaan we naar een jerrycan." * De moeder van Luke zag tijdens een ouderavond het schrift van haar zoon en zei: ,,Je moet wel wat netter gaan schrijven." Waarop Luke aangaf: ,,Kan ik niks aan doen, mijn potlood gaat te snel." * Sander had vorig jaar een zusje gekregen en ik vroeg hoe het met haar ging. ,,Goed, ze kan al lopen en slaan." * Toen Thijs zijn banaan niet openkreeg, vroeg hij aan de juf: ,,Wil je mijn banaan openmaken? Mijn moeder heeft 'm heel strak dichtgemaakt." *Carmens overleden opa lag opgebaard, met een rozenkrans in zijn handen. Ze vroeg zich af waarom opa's handen 'vastgebonden' waren. ,,Als je dood bent kun je toch niks meer?" *Yentl zag dat Chrisje een ballon had waar een poesje op getekend was. Ze zei: ,,Nooit op een ballon tekenen. Want dan gaat hij looplegen."