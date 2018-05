Kampoverlevende (94), die morgen zou spreken tijdens dodenherdenking, overleden

Wim Aloserij uit Lochem is afgelopen nacht overleden. De Achterhoeker overleefde drie concentratiekampen en het bombardement op oceaanstomer Cap Arcona, één van de grootste scheepsrampen uit de wereldgeschiedenis. Aloserij is 94 jaar geworden.

De in Amsterdam geboren hoofdpersoon uit het boek overleed gisteravond in zijn slaap. Hij verbleef in een hotel in Hamburg in verband met de herdenking van de scheepsramp. Aloserij werd 94 jaar.

Bombardement

Vandaag zou Aloserij in Duitsland een krans leggen bij de herdenking van de scheepsramp in de bocht van Lübeck. Bij het bombardement van de Cap Arcona en enkele andere schepen kwamen in 1945 7.000 gevangenen, die aan boord zaten, om het leven. Aloserij was één van de vierhonderd overlevenden. Onlangs werd bekend dat de bombardementen zeer waarschijnlijk in Delden zijn geïnitieerd.

Morgen - vrijdag 4 mei - zou Aloserij een toespraak houden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, voorafgaande aan de Nationale Dodenherdenking. Na afloop van de herdenking zou de Achterhoeker een ontmoeting hebben met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Auteur Frank Krake (50) uit Hengelo tekende het aangrijpende levensverhaal op van Aloserij.

Boek

Auteur Frank Krake tekende het verhaal van Aloserij op in het boek De Laatste Getuige. De Laatste Getuige lijkt een bestseller te worden; het kwam op de derde plaats binnen van de bestsellers top 60, de wekelijkse lijst van best verkopende boeken in Nederland. Het boek gaat inmiddels een tweede druk in.

De officiële presentatie van het boek over Aloserij was een maand geleden, 4 april, in Kamp Amersfoort. Daar nam CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma het eerste exemplaar in ontvangst. Buma’s opa zat net als Aloserij gevangen in het kamp Neuengamme.