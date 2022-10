Kan Marokkaanse vreemdeling straks weer terug naar eigen land? ‘Momenteel constructieve relatie’

,,Dat is nodig om de juiste omstandigheden te creëren om het goede gesprek voort te zetten", stelt een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD). NRC schreef vandaag in dat in een interne mail aan ambtenaren van het ministerie werd gemeld dat Nederland weer Marokkaanse vreemdelingen kan terugsturen. Marokko zou daarin toestemmen als Nederland geen kritiek meer levert op bijvoorbeeld de mensenrechtensituatie in het land. De woordvoerder van Van der Burg wil het bestaan van de interne mail niet bevestigen.

Wel stelt zij dat er de afgelopen periode ‘hard is gewerkt’ aan de relatie met Marokko. ,,Dat heeft ertoe geleidt dat de relatie op dit moment goed en constructief is, van beide kanten is er duidelijk inzet om voortgang te boeken. Dat geldt ook op het terrein van migratie.”

Veilige landen

Veel overlastgevende asielzoekers komen uit zogeheten veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. De meeste asielzoekers uit die landen maken geen kans op asiel in Nederland. Maar Nederland kon Marokkanen lange tijd niet of nauwelijks uitzetten; Marokko werkte daar niet aan mee. Ook Van der Burgs voorganger, Ankie Broekers-Knol, probeerde al een doorbraak te forceren. Maar zij was niet welkom in Marokko.

Sindsdien lijkt de situatie wel verbeterd. Eerder dit jaar werd al aan de Tweede Kamer gemeld dat er een aantal laissez-passers was afgegeven aan Marokkaanse vreemdelingen. Het is niet duidelijk of dat ook betekent dat zij Nederland ook hebben verlaten.

Sinds vorig jaar werken Nederland en Marokko aan hun onderlingen relatie. Kort voor de zomer is een ‘gemengd comité’ opgezet op dit thema. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest van dit comité, één in Marokko en één in Nederland, stelt de woordvoerder. ,,De samenwerking is dan ook verbeterd, inclusief op terugkeer. En op deze goede basis werken we verder.”