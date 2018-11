Kandidaat overname MC Slotervaart dient zich aan

Onder personeel was onrust ontstaan na berichten dat zorgondernemer Loek Winter via de achterdeur zou terugkomen bij het MC Slotervaart. Hij is via via aandeelhouder bij CCN. Een groep van ongeveer dertig tot veertig specialisten en artsen woonde gistermiddag in het Slotervaart een presentatie bij van CCN, die zich daar opwierp als geïnteresseerde in het failliete ziekenhuis.



Zorgondernemer Winter was eigenaar van MC Slotervaart toen dat twee weken geleden failliet ging. Het personeel wil niet dat hij nog een rol speelt. ,,Met CCN is niks mis, maar we verbazen ons wel over de rol van Winter’’, zei een van de aanwezigen.