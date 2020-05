Kapper Bob, masseur Gerard en rij-instructeur Petra: zij zijn er klaar voor

70 kilo cocaïne aangetrof­fen in sporttas­sen, straatwaar­de 3,5 miljoen euro

12:00 De douane heeft donderdag een partij cocaïne gevonden bij een bedrijf in Moerdijk (Noord-Brabant). De drugs zaten verstopt in twee sporttassen, die weer verstopt zaten in een container. Het gaat om ongeveer 70 kilo cocaïne, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljoen euro.