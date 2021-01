Kapster Denise denkt uitweg uit lockdown te hebben gevonden: coronaproof knippen met dit speciale kapscherm

Zo werkt het: ,,Het is een folie van twee meter lang en 1.30 meter breed, dat de klant van de kapper afschermt. Daarin zit een stoffen hoofdband die je op het hoofd van de klant zet. Het haar en de oren zijn vrij. Je hebt als kapper alleen contact met het haar”, legt Denise uit. Na gebruik is het kapscherm afneembaar met een desinfecterend middel.

Nood niet hoog genoeg

Denise kwam tijdens de eerste lockdown afgelopen voorjaar op het idee. Haar collega-kappers zaten er echter niet om te springen. ,,Men vond het niet nodig. Ze zagen het als een extra handeling. De nood was toen niet hoog genoeg, mondkapjes waren voldoende. Er was geen vraag naar.”

Ook nu, tijdens de tweede lockdown, is het voor Denise lastig om het kapscherm aan de man te brengen. ,,De nood is nu hoog. Maar mensen willen het eerst zien en ervaren, en daarvoor moet je echt naar kapsalons toe. Je kan niks laten zien, dus het is moeilijk mensen te overtuigen.”

Automatische antwoorden

Van de overheid kreeg Denise tot dusver weinig respons. ,,Ik heb in de eerste lockdown verschillende e-mails gestuurd, maar ik kreeg alleen automatische antwoorden terug. Het is moeilijk om bij de juiste persoon te komen.”

De klanten op wie Denise het kapscherm testte, waren wél enthousiast. ,,Het is even gek, het is iets anders, maar de reacties waren prima. Het zit goed. Ook bij klanten is de nood hoog, ze staan open voor iets nieuws, als ze maar geknipt worden. Ze zitten letterlijk met de handen in het haar.”