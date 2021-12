Karen Eshuis wordt adjunct-hoofdredacteur AD

Eshuis komt van de online-redactie van de NOS. Daarvoor was ze coördinator bij NPO Radio 1, presentator bij RTV Oost, financieel-economisch journalist bij het Financieele Dagblad en BNR en was ze onder meer voor de NOS correspondent in China. Met haar journalistieke ervaring en veelzijdigheid past Eshuis uitstekend bij de ambities van het AD.



,,Naast ervaring met radio en televisie, online, podcast en video, is de krant mijn eerste liefde. De verschillende journalistieke functies hebben mijn wereld letterlijk groter gemaakt en mijn blik open en onbevangen. Bij het AD komt dat prachtig samen en ik heb zin dit verder uit te bouwen’’, zegt Eshuis.



Hoofdredacteur Rijpma kijkt uit naar de samenwerking met Eshuis. ,,Met Karen komt er een energiebom binnen. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk, juist omdat deze is gestoeld op de kennis en ervaring die ze meeneemt en graag deelt.’’ Ook haar liefde voor de regiojournalistiek spat er vanaf. ,,Een in Brabant woonachtige Tukker, dat sluit perfect aan bij het AD en de regiotitels. We brengen iedere dag de beste journalistiek uit en naar Nederland in zijn volle breedte.’’