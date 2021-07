Kat Boefje na zeven jaar gemummificeerd teruggevonden in monumentaal pand in Utrecht

Video F-16 botst op gebouw vliegbasis Leeuwarden, piloot gebruikt schiet­stoel: twee gewonden

11:35 Een Belgische F-16 is op vliegbasis Leeuwarden in de problemen gekomen en op een gebouw gebotst. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt om zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens de Luchtmacht ging er iets mis bij het opstarten van het toestel. Er is geen sprake van een crash.