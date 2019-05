Kater Zwartje doodgeschoten vanuit woning in Gramsbergen

Geschokt heeft Dirk Jan Braker uit Gramsbergen gereageerd op het doodschieten van zijn tweejarige kater Zwartje. Dat gebeurde woensdag vanuit een woning in de Kruisstraat in Gramsbergen te Overijssel. Vandaag werd het nieuws pas naar buiten gebracht. De politie doet onderzoek naar het voorval.

Vanuit een woning in de Kruisstraat werd Zwartje bewust beschoten. Drie ooggetuigen zagen een man bewust met een luchtbuks op de kater schieten, waarna het beestje overleed. De getuigen en de eigenaar van de kat hebben aangifte gedaan bij de politie. Er is een onderzoek gestart. ,,Ik weet wie de dader is en natuurlijk komt het dan wel in je op om gelijk naar hem toe te gaan. Maar dan doe je misschien de verkeerde dingen. Daarom heb ik het uit handen gegeven en wacht ik het resultaat van het politieonderzoek nu af”, aldus Dirk Jan Braker.

Volgens de eigenaar van de kater is het te zot voor woorden dat iemand met een luchtbuks op dieren schiet. ,,Op klaarlichte dag, in een straat in het centrum waar ook kinderen spelen. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd.” Volgens meerdere bronnen in Gramsbergen was al langer bekend dat er vanuit de woning in de Kruisstraat werd geschoten op dieren.

Hartstilstand