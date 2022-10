Katholieke Kerk loopt vliegensvlug leeg: corona versnelt uittocht verder

Na jarenlange strijd wordt Bernard uit zijn woning gezet: ‘Waar moet ik slapen?’

Wooncorporatie de Woonmensen ontruimt vandaag een woning aan de Zadelmakersdonk in Apeldoorn. Het gaat om het huurhuis van Bernard Kuhnen. Hij lag de afgelopen jaren in de clinch met de Woonmensen omdat het huis volgens hem zoveel gebreken vertoont, dat het vrijwel onbewoonbaar is.

