Katje gestikt in zak chips, omwonenden recreatieplas furieus: ‘Hilgelo dicht tot puinhoop is opgeruimd’

MEDDO - Omwonenden van de populaire recreatieplas Hilgelo in Meddo zijn er helemaal klaar mee. Ondanks de beloofde verbeteringen blijft het in hun ogen een chaos rond het water. Regels zijn er, maar geen hond die ze controleert.

Het gestikte jonge katje, dat vrijdag gevonden werd, is voor hen een van de vele dieptepunten. Dat het bericht over het voorval van de Dierenambulance Oost Gelderland ondertussen veelvuldig gedeeld wordt, verbaast ze niet.

,,Eigenlijk is het een wonder dat zoiets nu pas is gebeurd.”, laat buurtbewoner Mario Holkenborg weten. ,,De prullenbakken zitten altijd overvol, met als gevolg dat je overal rond het water rotzooi tegenkomt.”

Quote De geluids­over­last is niet mals. Ik heb meteen een handha­vings­ver­zoek ingediend bij de gemeente Mario Holkenborg, Buurman van Het Hilgelo

In gesprek

Sinds vorig jaar zomer is de buurt serieus in gesprek met gemeente en uitbater Leisurelands over de handhaving in het gebied. Volgens de regels is het namelijk niet toegestaan om je na zonsondergang op het Hilgelo te bevinden. Ook is het stoken van vuurtjes verboden, mogen honden er van 1 mei tot 1 oktober helemaal niet komen, en mag je niet met gemotoriseerde voertuigen het water op.

Volledig scherm Loslopende honden en meer afval dan in de prullenbak past. Volgens Holkenborg is het bij Het Hilgelo de dagelijkse realiteit. © Mario Holkenborg ,,Regels die Leisurelands zelf heeft opgesteld en waar de gemeente ook van op de hoogte is”, laat Holkenborg weten. Toch moeten de omwonenden regelmatig aan de bel trekken. Bijvoorbeeld als er weer jongeren tot diep in de nacht vuurtjes stoken op het strand en er zitten te drinken.

Het zorgt voor een onveilig gevoel in de buurt. Bedreigingen, vernielingen en bekladdingen komen volgens Holkenborg regelmatig voor.

,,Neem alleen al de vele discussies op het strand over loslopende honden. Dat gaat er niet altijd vriendelijk aan toe. Eigenlijk van de zotte, want die honden mogen er überhaupt niet zijn. Zelfs niet als ze wél aangelijnd zijn.”

Flyboard

,,Vorige week kwamen we er bovendien achter dat er op het Hilgelo nu ook flyboard experiences worden gegeven”, vertelt Holkenborg verder. Flyboards zijn door jetski-aangedreven systemen waarmee het mogelijk is om als ware boven het water te vliegen.

,,Maar die jetski's zijn hier verboden. De geluidsoverlast is niet mals. Ik heb meteen een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente. Maar die hebben tot op heden alleen een ontvangstbevestiging gestuurd.”

Tekenend voor de houding van de gemeente, vindt Holkenborg. ,,We hebben met de gemeente om tafel gezeten maar eigenlijk is het sinds november stil. Het ziet er dus naar uit dat we weer een zomer vol overlast tegemoet gaan.”

Niet tegen recreatie

De buurt is ondertussen ten einde raad. ,,We zijn echt niet tegen recreatie rond het water. Maar dan moet het wel volgens de regels. Daarom is er in onze ogen nog maar één oplossing. Het Hilgelo moet dicht en mag pas weer open als de puinhoop is opgeruimd”, laat Holkenborg weten. Hij heeft, samen met vijf omliggende campings en de tien omwonenden, daarom een convenant opgesteld.

In dit schrijven roepen de belanghebbenden op tot meer handhaving en regulering. Ook roepen ze de gemeente op de op het Hilgelo aanwezige beachclub geen volledige horeca-vergunning te verlenen. ,,Een feestje tot 22.00 uur is prima, maar tot 02.00 uur 's nachts?”