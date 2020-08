Kebab, zweet en tranen: Dumpert-hit Ammar uit Deventer wil volkszanger worden en dat lijkt te gaan lukken

Wie is paardenman Jan B. die grootste cocaïnewas­se­rij van Nederland in zijn manege had?

10:32 In de Friese paardenwereld staat Jan B. (64), de opgepakte eigenaar van de cokemanege in Nijeveen, bekend als een rouwdouwer met het hart op de juiste plek. Een man wiens aanwezigheid nooit onopgemerkt bleef. ,,Jan heeft een grote mond, maar het is echt een goede kerel.” Toch werd in zijn omgebouwde manege de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland aangetroffen.