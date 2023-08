Kees (34) verloor in een mum van tijd zijn handen én voeten: ‘Ik laat alleen tranen van blijheid’

Rechtszaak Twee Nederlan­ders betrokken bij grote cocaïne­zaak: stuurde Colombiaan Pablo een lege container?

Wilden Amsterdammers Savas A. (37) en Mohcine H. (41) in Colombia een rivaal laten liquideren vanwege twee mislukte forse cocaïnetransporten, of werden ze opgelicht door hun handelspartners? Dat is de hamvraag in hun grote drugszaak.