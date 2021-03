Kerk op Urk schrapt coronaregels en stroomt vol: Rutte doet beroep op ‘christelijke verantwoordelijkheid’

Vanwege de vrijheid van godsdienst is er weinig wat de overheid kan doen om de kerk tot ander beleid te bewegen, maar volgens de premier ‘hebben ze ook een verantwoordelijkheid als kerkgemeenschap in Nederland. Volgens mij is het ook heel christelijk om ook die verantwoordelijkheid die je voelt voor je medemens zwaar te laten wegen. Daar vertrouw ik ook op.’ De Sionkerk, die plek heeft voor zo’n vijfhonderd gelovigen, heeft afgelopen zondag het beleid veranderd en opende de deuren weer voor al haar leden. Iedereen zonder gezondheidsklachten is welkom en mondkapjes zijn niet verplicht. Anderhalve meter afstand houden hoeft ook niet, maar in de praktijk zitten volwassenen volgens ouderling en voorlichter H. Snoek wel op die afstand.

‘Geestelijk welzijn’

De kerkenraad zegt tegemoet te willen komen aan ‘de nood en het geestelijk welzijn’ van de gemeente. Beide diensten in de gereformeerde gemeente op Urk zaten afgelopen zondag dan ook behoorlijk vol, meldt dagblad Trouw. ,,Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden”, zegt Snoek.



Burgemeester Cees van den Bos laat via zijn woordvoerder weten dat hij de brief van de Sionkerk niet heeft gezien. Hij wijst erop dat hij geen bevoegdheid heeft om in te grijpen in de kerk. Premier Rutte doet vandaag een beroep op de gereformeerde gemeente: ,,We vragen iedereen in Nederland, ook de kerkgemeenschap op Urk, om een gezamenlijke inspanning te blijven leveren om het virus te bestrijden.”