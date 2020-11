‘Kerst in coronatijd nog onzeker’

Het aantal coronabesmettingen blijft dalen. Het RIVM meldde over het afgelopen etmaal 4709 positieve tests, bijna 1000 minder dan zondag. Toen waren er nog 5703. Het aantal ziekenhuisopnamen nam voor het eerst sinds vijf dagen weer iets toe.



Het aantal besmettingen zit nu ongeveer op hetzelfde punt als op 7 oktober. Een week na die datum ging de gedeeltelijke lockdown in. In de ziekenhuizen is de bezetting iets gestegen, met 22. ,,Een hele lichte stijging, niets verontrustends”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.



In de afgelopen vijf dagen was het aantal opgenomen patiënten met 358 gedaald. Dat was iets sneller dan verwacht, aldus Kuipers. ,,Het was uit het lood en nu zie je een kleine correctie. Overall is er een daling. Stel dat morgen nog een keer plus 40 is, word ik daar niet zenuwachtig van.”