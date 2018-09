Kerstkaart na ruim halve eeuw alsnog bezorgd

Half verscholen tussen een aantal folders vond Diesje Janssen-Holla een kerstkaart. Geadresseerd aan de heer en mevrouw G. Janssen-Holla en ondertekend door Wim, Sien en kroost. Met daaronder Z.K. en Z.N, oftewel Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar. En op de voorkant een lieflijk tafereeltje, getekend met potlood. ,,Hoe kan dat nu”, was mijn eerste reactie. ,,Sientje is al jaren geleden gestorven. En er zit ook een postzegel van vier cent op. Deze kaart moet wel heel oud zijn.”



Na wat rekenen denkt Diesje Janssen dat de kaart ruim vijftig jaar geleden op de bus moet zijn gedaan. ,,Mijn man en ik zijn hier begin jaren zestig komen wonen. De kaart zal in 1962 of 1963 gepost zijn. Er waren toen nog geen postcodes, op de kaart staat alleen maar de straatnaam met het huisnummer. Ongelofelijk dat het kaartje na al die jaren nog bezorgd is. En het ziet er nog ongeschonden uit ook.”

Volledig scherm De postkaart van Diesje Janssen-Holla uit Vught is 50 jaar geleden gepost en heeft nog een postzegel van 4 cent. Foto Olaf Smit © Olaf Smit

Sientje was in de jaren veertig inwonend huishoudster bij het Nijmeegse katholieke gezin Janssen. Ze zorgde samen met moeder en oudste dochter voor twaalf kinderen, acht meisjes en vier jongens. ,,Ach Sientje, ik herinner me haar nog goed. Ze hoorde er helemaal bij in het gezin van mijn man. Ze had haar eigen kamer in huis en hielp mee in de huishouding. En ze was als een tweede moeder voor de kinderen. Na haar trouwen is ze gestopt met werken maar ze hield nog altijd contact met alle kinderen. Met kerst of feestelijke gebeurtenissen kregen we allemaal een kaartje van haar.”

Telegram