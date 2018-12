Kerstpakket van 25.000 euro voor mishandelde agent

Damien Kok is er stil van. Letterlijk. Zoveel hartverwarmende reacties. De meeste mensen kent hij niet eens. ,,Het is bizar. Niet alleen de hoogte van het bedrag. Maar juist ook de lieve woorden die mensen achterlaten, maken mij sprakeloos. Ik leef al een hele week op een roze wolk’’, zegt hij als het einde van inzamelingsactie nadert.

Vorige week vrijdag las hij de rechters die de strafzaak behandelen nog een emotionele brief voor waarin hij uitlegde hoe de rotschop van een 19-jarige jongen zijn leven op zijn kop had gezet. Dat hij sindsdien geen gevoel meer heeft in zijn voet en slecht slaapt. Dat zijn zoontje van 6 jaar oud bij een psycholoog loopt en dat hij zijn huis heeft moeten verkopen, omdat door alle zorgtaken ook het inkomen van zijn vrouw grotendeels wegviel.

Rotschop

Het jaar 2018 was nog maar een paar uur oud toen het vreselijk mis ging. Kok en zijn collega Naomi surveilleerden door Leiden en kregen een melding van een vechtpartij. Kok reed erheen, stapte uit, maar voordat hij iets kon doen, lag hij al op de grond. Een jongen had hem tegen zijn scheenbeen geschopt. Kok wist meteen dat het mis was. Zijn been voelde als rubber en lag in een haakse hoek. In het ziekenhuis bleek dat zowel zijn scheen- als kuitbeen waren gebroken. Ook was zijn zenuw beschadigd waardoor hij nooit meer zal kunnen rennen.

Nog steeds laten de gebeurtenissen van oudejaarsnacht hem niet los en wordt hij er op onverwachte momenten mee geconfronteerd. Afgelopen week nog was hij op het politiebureau en opende hij voor het eerst in elf maanden weer zijn eigen kluisje. Er lag een broek in die hij in die bewuste nacht aan had gehad. ,,Dat komt dan wel even binnen.’’ Net zoals het moment dat hij voor het eerst weer in een politiebusje stapte.

Afgelopen voorjaar deed Kok voor het eerst zijn verhaal. Toen kreeg hij duizend kaarten van mensen die hem een hart onder de riem wilden steken. ,,Ik wilde met mijn verhaal het gesprek aangaan. Is dit wat we willen of zou het ook anders kunnen in Nederland?’’

Bezwaard

Het signaal dat al deze mensen afgeven is wel duidelijk. Meer dan 2000 reacties kwamen er binnen en er is ruim 25.000 euro voor een kerstpakket. Kok en zijn gezin zullen met het geld zeker iets leuks gaan doen, maar het bedrag is zo bizar hoog, dat hij zich bezwaard voelt om het allemaal alleen op te maken. En dus zal hij een groot deel storten in het Sociaal Fonds van de politie waarmee alle agenten die slachtoffer worden van geweld kunnen worden geholpen. ,,Want ik kom nu in het nieuws, maar er zijn zoveel collega’s die hetzelfde overkomt, maar waar we nooit iets over horen.’’