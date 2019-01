Kersverse vaders krijgen voortaan minimaal 10 dagen verlof

Het parlement had ingezet op doorbetaling van 80 procent van het loon. De lidstaten wilden dat elk land zelf de hoogte van de uitkering zou bepalen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stemde afgelopen zomer tegen de tien dagen verlof. In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof verhoogd van twee naar vijf dagen.

Gelijk geslacht

De nieuwe regeling gaat ook gelden voor partners van gelijk geslacht in landen waar dat nationaal is geregeld. Europees is verder afgesproken dat van het bestaande recht op vier maanden ouderschapsverlof de ouders de helft niet mogen overdragen. Nu is één maand niet overdraagbaar. Die aanpassing moet leiden tot een betere verdeling van de zorgtaken en geeft ouders volgens Thyssen ,,echt een keuze om te kiezen hoe ze de zorg willen invullen’'. De hoogte van de uitkering over de twee maanden wordt bepaald door de lidstaten.