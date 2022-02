Keurmerk om wildgroei onderwijsadviseurs te stoppen

Hoe komt dat? Duizenden scholen met ineens een dikke portemonnee hebben lang niet altijd genoeg mensen of kennis in huis om zelf goede hulpprogramma's uit de grond te stampen. Hun bestuurders zijn op zoek naar degelijk advies daarover en dus is er sprake van een gat in de markt. Daar komt nog bij: Iedereen kan vandaag nog een onderwijsadviesbureau starten, zonder dat er inhoudelijke eisen gesteld worden.

Niet allemaal beunhazen

Natuurlijk zijn dit niet allemaal beunhazen die publiek geld opslurpen zonder een goede tegenprestatie, benadrukt directeur-bestuurder Margreet de Vries van Onderwijsontwikkeling Nederland. ,,Een eenpitter kan ook een goede adviseur zijn. Maar het is wel kwetsbaar. Niet iedere zzp’er investeert in de eigen kennisontwikkeling door zelf onderzoek te doen of opleidingen te volgen. En de continuïteit van dienstverlening kan ook lastig zijn: wat als hij of zij uitvalt door ziekte, wie zorgt er dan voor dat de school niet de dupe is?”



Scholen hebben behoefte aan een vorm van garantie dat de partij van buiten met wie ze in zee gaan, deugt. Ook wijst het ministerie van Onderwijs in een handreiking aan scholen op het belang van onafhankelijke kwaliteitstoetsing bij externe inhuur. Dus lanceert de vereniging vandaag het keurmerk Onderwijsontwikkeling.



De Vries: ,,Voor scholen is het vaak lastig om in het woud van aanbieders de juiste partner te kiezen. Wij willen ze daarbij helpen.” Om het keurmerk te mogen dragen, onderwerpen onderwijsadviesbureaus zich straks aan onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Daarnaast dienen de leden in het bezit te zijn van een certificaat van een instantie die de klanttevredenheid meet.



Het vernieuwde keurmerk is ook een antwoord op de politieke wens om meer grip te krijgen op private partijen die werkzaam zijn in het publieke domein onderwijs, aldus de directeur-bestuurder.