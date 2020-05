‘Keuzes van kabinet zijn dapper, maar het is ook een soort pokeren’

Rijkers staat achter de plannen die premier Rutte vanavond bekendmaakte. ,,Omdat deze maatregelen mensen genoeg perspectief bieden om zich ook in de komende maanden te blijven houden aan de afspraken, met name het afstand houden. Want deze verruimingen vereisen grote discipline van ons allemaal. Als we als samenleving verstandig omgaan met de situatie en doen wat van ons gevraagd wordt, dan kan deze tactiek slagen. Maar tegelijk zien we de afgelopen weken ook al hoe moeilijk dat voor veel mensen is, zeker nu het mooi weer wordt.’’

Bioscoop

Terwijl het devies tot vandaag nog ‘binnen blijven’ was, mogen we volgende week weer naar de kapper, en over een paar weken weer naar de bioscoop. Rijkers erkent dat het een grote stap is. ,,Hoewel er voorwaarden aan verbonden zijn, zal dit er natuurlijk toe leiden dat er situaties ontstaan waar die anderhalve meter niet kán. En het probleem van deze tactiek is: áls het aantal besmettingen hierdoor weer flink gaat stijgen, zal het heel lastig zijn om mensen weer terug in hun hok te krijgen. Zeker midden in de zomer.’’