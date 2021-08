Kijken naar de sterrenregen in een weiland: ‘Over tien jaar herinneren ze zich dit nog steeds’

Opblijven voor de Perseïden: zo’n veertig liefhebbers in het Twentse Lattrop hadden het er donderdagnacht voor over. Liggend in een weiland vlakbij de Sterrenwacht beleefden ze het hoogtepunt van de meteorenzwerm die elk jaar in juli en augustus is te zien. „Kijken naar sterren is als het bezoeken van een kerk: je gaat fluisteren en je voelt je klein.”