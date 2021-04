Kiki’s grote liefde stapte uit het leven vanwege zijn dubbelleven: ‘Hij leed aan seksverslaving’

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via www.113.nl , of bel 0800-0113.

Het is september 2016. De dag voor Kiki's 45ste verjaardag. Een pan met klaargemaakte mosselen staat op het aanrecht in haar woning in 's-Gravendeel. De champagne staat koel. De tafel gedekt. Ze wacht op haar lief Jack, die na zijn werk langskomt. Een romantisch avondje samen met de man met wie ze drie jaar samen is. Alvast proosten op haar verjaardag. Ze heeft zich erop verheugd. Jack is wat laat, maar: geen paniek, misschien loopt zijn vergadering uit.