Kilo's hennep gevonden in het huis van ouders van Yuri van Gelder

Ook uit gegevens van het Kadaster blijkt dat het adres waar de hennep is gevonden, op naam staat van de vader van de turner. De gedroogde wiet lag opgeslagen. Er was geen hennepkwekerij in de woning aanwezig. Er is niemand aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen. In een andere woning in dezelfde straat werd een hennepkwekerij aangetroffen, zonder planten.



Volgens de politie beslist de officier van justitie over een eventuele straf. De kans dat er een straf komt, is groot. 2,4 kilo in bezit hebben is genoeg om een strafbaar feit te plegen. Een coffeeshop mag volgens de Nederlandse wet 500 gram in voorraad hebben. Onduidelijk is of de bewoners van het adres aan de Ds. Louwe Kooymanslaan thuis waren.