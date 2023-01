Kim Holland adviseert over de liefde: ‘Als je een fijne relatie hebt, kun je grenzen verleggen’

‘Een hele lekkere, geile goedemiddag’. Ex-pornoster en liefdescoach Kim Holland weet de ogen op zich gericht in de Thiemeloods in Nijmegen. Ze komt spreken over liefde en de rol van seks, openheid en taboes in relaties.

Holland komt aanrijden in een kanariegele Porsche. Ze is zaterdagmiddag in Nijmegen op uitnodiging van Anne Kemming. Kemming heeft een eigen datingplatform Tijdloze Liefde, daarmee vraagt ze aandacht voor vrouwen van 45 jaar en ouder die oprecht op jongere mannen vallen.

Quote Ik heb er zelf geen ervaring mee, vallen op jongere mannen. Maar liefde is er voor iedereen Kim Holland, Ex-pornoster

Kemming hierover: ,,Er heerst nog zo’n taboe op vrouwen die iets met een jongere man hebben. Andersom is dat nooit het geval en krijgen oudere mannen met een jongere vriendin zelfs een schouderklopje. Deze middag is er voor mensen die zich hierin herkennen. Ik hoop ze in contact te brengen met gelijkgestemden. En met Kim Holland als gast, hoop ik ook het ijs te breken. Als er iemand open praat over taboes en seks, is zij het. Dat doet ze op een fijne manier. Het is wel provocerend, maar op een goede manier. Ze gaat net over het randje van ieders comfortzone.”

Rollenspellen en grenzen

Dat blijkt ook als Holland uiteindelijk op de bank zit die voor haar is klaargezet. Gekleed in een knalroze colbert, een leatherlook broek en roze hakken begint ze al snel over het grootste taboe in een relatie: praten over seks en wat je daar lekker in vindt.

Het publiek, dat niet alleen uit Nijmegen komt, maar ook uit Amsterdam en Eindhoven, kijkt elkaar glimlachend aan. Als de ex-pornoster over rollenspellen begint of net doen of je elkaar niet kent in een bar en hoe opwindend dat kan zijn, giechelt het publiek instemmend. ‘Dat is zeker leuk ja’, klinkt het.

Een bezoekster vertelt dat ze een tijd terug haar vriend aan het scheren was en dat hij een truckerssnor had op dat moment. ,,Hij hoefde alleen nog maar zo’n muts op, dat vond ik ook wel wat hebben”. Langzaam maar zeker verdwijnt het ongemak, en delen meer mensen hun ervaringen.

Hoewel Holland blij is met de reacties en de openheid, blijft ze ook hameren op grenzen en instemming. ,,Wat veel mensen, vooral vrouwen, niet weten is wat ze écht fijn vinden in seks. Als vrouw wordt je nooit verteld om ‘gewoon’ te gaan masturberen en uit te vinden wat wel of niet prettig is. Terwijl dát juist belangrijk is. Als je weet wat je fijn vindt, kun je beter grenzen aangeven. En als je dan uiteindelijk een fijne relatie hebt, kun je, als je dat wilt, grenzen gaan verleggen.”

Dosis passie

Toch blijft het in bed én in de liefde het belangrijkst dat je lol hebt met elkaar. ,,Daarom ben ik ook liefdescoach geworden. Ik heb het geluk gehad dat ik altijd écht liefde heb gekend. Ik kom uit een liefdesnest én ik heb altijd een partner gehad die van me hield, ongeacht wat dan ook. Ik leer mensen graag dat dát een veilige basis is. Vanaf dat punt kun je samen verder groeien en ontdekken. Als dan de eerste verliefdheid en lust voorbij is en je echt van elkaar gaat houden, is dat het mooiste wat er is.”

Ze vindt het om die reden leuk dat ze mag spreken bij dit evenement. ,,Ik heb er zelf geen ervaring mee, vallen op jongere mannen. Maar liefde is er voor iedereen. En ik hou ervan om met mijn ervaring de liefdeslevens van die mensen te verdiepen met een dosis passie.”

Ook het publiek is enthousiast. Ze zijn er om verschillende redenen. De een is fan van Holland, de ander kreeg het als verjaardagscadeau, weer een ander is er voor de gezelligheid. Toch wordt de openheid van Holland en van het evenement an sich zeer gewaardeerd. Zo vertelt Chris Dierckx: ,,Het is fijn dat meerdere taboes zo worden verbroken, dat je hier met gelijkgestemden bent. Er wordt hier niet gesproken over leeftijden. Maar gewoon over liefde.”

